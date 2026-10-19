Vacunación antirrábica gratuita: esta semana llegará a cinco barrios de la ciudad

La Municipalidad de Salta continuará con la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos, con un nuevo cronograma de atención que se desarrollará desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre.

El servicio, organizado por el área de Bienestar Animal, recorrerá distintos sectores de la ciudad para facilitar el acceso a la vacunación de mascotas.

Cronograma de vacunación por barrios

Lunes 19: barrio Solís Pizarro, Las Guineas 1760, entre Las Cigüeñas y El Cóndor.

Martes 20: barrio Roberto Romero, esquina de Madre Guerra y Apeninos.

Miércoles 21: barrio Juan Manuel de Rosas, avenida Libertad y Jorge Ramón, en la Asociación Comunitaria Virgen del Valle.

Jueves 22: barrio La Tradición, manzana 325 C, lote 10.

Viernes 23: barrio 15 de Febrero, manzana X, lote 17.

En todos los puntos, la atención se brindará de 9:30 a 12:30 y por orden de llegada, sin necesidad de gestionar turnos.

Desde el municipio solicitaron que los vecinos concurran con sus animales sujetos con correa y bozal, para prevenir inconvenientes durante el operativo.

La vacunación antirrábica es una medida fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas.