Contrabando en Salta: CAME advierte sobre organizaciones delictivas detrás del bagayeo

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El director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, Fabián Hryniwz, cuestionó que se considere a los bagayeros simplemente como trabajadores fronterizos. En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, advirtió que esa definición deja de lado las condiciones de precariedad laboral y el papel de las organizaciones que, según sostuvo, se benefician económicamente de la actividad.

“Son gente que trabaja, en todo caso, en una relación casi diría de esclavitud”, expresó al referirse a quienes dependen del traslado informal de mercaderías para obtener ingresos.

La advertencia sobre el negocio detrás del bagayeo

Hryniwz sostuvo que el problema no termina en las personas que cruzan productos por la frontera, sino que involucra una cadena comercial más amplia.

“Si uno empieza a remontar la cadena de comercialización en frontera, ineludiblemente termina cayendo en grandes organizaciones delictivas internacionales”, afirmó.

El representante de CAME consideró que las medidas de control y las restricciones comerciales, por sí solas, no permiten resolver una problemática que tiene profundas raíces económicas y sociales.

En ese sentido, reclamó una legislación que permita formalizar el comercio fronterizo, establecer controles sobre la mercadería y generar alternativas de empleo registrado.

También defendió a los comerciantes que operan legalmente en localidades salteñas como Orán, Pichanal y Metán, al remarcar que cumplen obligaciones tributarias y sostienen puestos de trabajo.

Para Hryniwz, el Estado debe controlar el comercio ilegal, pero también proteger a quienes desarrollan actividades formales y promover inversiones que reduzcan la dependencia económica del contrabando.