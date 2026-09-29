Cuatro de cada diez chicos son pobres en el NOA y preocupa el Presupuesto 2027

Más de cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes del NOA viven en situación de pobreza. El dato alcanza al 42,4% de la población infantil de la región y surge de estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y UNICEF citadas por Ciudadana Comunicación.

Aunque el indicador mejoró respecto de 2023, cuando había alcanzado el 52%, continúa por encima del registro de 2018, que era del 38,4%. La indigencia infantil, por su parte, descendió del 12,3% registrado en 2023 al 8,3% en 2026.

En el caso del aglomerado urbano Salta, el 29,7% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de este año, según datos del INDEC. El porcentaje quedó por debajo del promedio del NOA, de 31,5%, y del 32,3% registrado a nivel nacional. La indigencia alcanzó al 4,4%.

El peso de la AUH y la Tarjeta Alimentar

El informe destaca la importancia de las transferencias sociales para contener los niveles de pobreza e indigencia infantil. Sin esos ingresos, a nivel nacional la pobreza entre niños y adolescentes pasaría del 42,5% al 47,8%, mientras que la indigencia subiría del 9,5% al 16,4%.

A septiembre de 2026, Salta registraba 177.090 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de acuerdo con el Boletín Estadístico de la Seguridad Social citado por la publicación.

Qué proyecta el Presupuesto 2027

El análisis advierte que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 llevaría el gasto destinado a las principales transferencias para la niñez —entre ellas AUH, Prestación Alimentar, Asignaciones Familiares, Plan 1000 Días y Becas Progresar— a un nivel similar al de 2023, según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

No se trata de que todo el Presupuesto 2027 sea igual al de 2023, sino específicamente del nivel proyectado para ese conjunto de políticas y transferencias vinculadas con la infancia.

La publicación también señala que el proyecto propone eliminar el mecanismo de movilidad automática de la AUH y las asignaciones familiares sin establecer otro sistema periódico de actualización.

Provincias con mayor peso en educación y salud

El informe sostiene además que las provincias financian actualmente alrededor del 67% de la inversión social destinada a la niñez y ejecutan el 70% del gasto total. En educación asumen el 96% del gasto y en salud el 81%, mientras que la Nación concentra principalmente su intervención en las transferencias monetarias.

En ese contexto, Salta aparece en el Índice Provincial de Niñez de UNICEF entre las jurisdicciones que mostraron avances durante la última década, particularmente entre 2024 y 2025, aunque continúa por debajo del promedio nacional en el indicador general.