La Municipalidad lanza "Muni Bot" para centralizar trámites y reclamos por WhatsApp

La transformación digital en el municipio da un salto directo hacia la cotidianidad de los ciudadanos con la implementación de Muni Bot, una herramienta diseñada para simplificar y agilizar la relación con la administración local sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni completar formularios complejos.

Operando a través del número de WhatsApp 3875 23-0773, el sistema utiliza inteligencia artificial conversacional para interpretar las solicitudes del usuario, permitiendo reportar inconvenientes vinculados con calles, veredas, higiene urbana, espacios verdes o desagües mediante el envío de mensajes de texto, geolocalización y hasta tres fotografías de respaldo.

Tras un proceso guiado que culmina con la confirmación de un resumen, el bot emite un número único de gestión para auditar el estado del trámite, reemplazando de manera definitiva a la antigua aplicación Muni Salta, que dejará de funcionar oficialmente este 30 de septiembre para unificar todos los canales de atención en la nueva vía interactiva.