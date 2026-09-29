American Jet podrá operar vuelos regulares dentro y fuera del país

La empresa American Jet recibió autorización del Gobierno nacional para explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas tanto dentro de Argentina como hacia destinos internacionales.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 23/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La autorización comprende transporte de pasajeros y cargas en forma combinada, además de operaciones exclusivas de carga.

Según la disposición, la compañía acreditó los requisitos de capacidad técnica y económico-financiera exigidos por el Código Aeronáutico, mientras que las áreas técnicas de la Administración Nacional de Aviación Civil se expidieron favorablemente sobre el pedido.

American Jet tendrá ahora que acreditar la emisión de sus certificados digitales de explotador dentro de un plazo de 180 días corridos desde la obtención de las autorizaciones aerocomerciales.

La disposición no identifica rutas, frecuencias ni aeropuertos concretos, por lo que la autorización no implica por sí misma que la empresa vaya a incorporar vuelos hacia Salta.

El artículo primero de la norma autoriza expresamente a la compañía a explotar servicios regulares internos e internacionales de pasajeros y cargas.