ARCA cambia una fecha clave para pequeños contribuyentes: será el 23 de octubre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergó hasta el 23 de octubre de 2026 el proceso sistémico mediante el cual determina qué contribuyentes quedan caracterizados como “Pequeños Contribuyentes”.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5902/2026, publicada este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial.

La clasificación forma parte del régimen permanente de facilidades de pago para regularizar determinadas obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social.

Originalmente, el proceso debía realizarse durante septiembre. Sin embargo, ARCA decidió modificar excepcionalmente la fecha debido a que el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025 fue extendido hasta el 13 de octubre.

El organismo utiliza, entre otros elementos, la información de esa declaración para establecer si corresponde caracterizar al contribuyente dentro de esta categoría.