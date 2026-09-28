Licitación del Belgrano Cargas: la Provincia insistirá en que se incluyan inversiones obligatorias

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el presidente del Consejo Económico y Social, Hugo González, brindó detalles de la nueva sesión que celebró el organismo e hizo especial mención a la información brindada por el diputado nacional Julio Moreno en la oportunidad.

“Trajo la información de que el 9 de noviembre cierra la licitación del Belgrano Cargas, nosotros tenemos especial interés en los ramales C14 y C15 porque nos unen con Chile y Bolivia”, indicó.

Advirtió, en tanto, que la licitación no incluye inversión obligatoria, por lo que la Provincia se encuentra trabajando en algunos mecanismos para “forzar” la obligatoriedad de las inversiones necesarias para reactivar estos ramales.

“Fue importante saber el estado de la licitación. Vamos a intentar que se pueda incluir la inversión obligatoria. Nosotros insistiremos que se deban hacer inversiones obligatorias en los ramales para que se pueda radicar mucha más gente en la minería y en la agroindustria, y darles condiciones para que puedan desarrollar mucho más rápidamente”, finalizó González.