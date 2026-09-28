Discapacidad: oficializaron la salida de Vilches y designaron a Pablo Di Liscia

El Gobierno nacional oficializó la salida de Alejandro Vilches de la Secretaría Nacional de Discapacidad y la designación de Pablo Hernán Di Liscia como nuevo titular del área.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1095/2026 (DECTO-2026-1095-APN-PTE), firmado el 25 de septiembre y publicado este lunes 28 en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma acepta la renuncia de Vilches con efecto desde el 21 de septiembre y dispone que Di Liscia ocupe el cargo desde el día 22.

Vilches había presentado su dimisión la semana pasada argumentando razones personales, aunque su salida coincidió con una fuerte discusión dentro y fuera del oficialismo por las partidas destinadas a discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. Los cambios previstos generaron cuestionamientos de la oposición y también diferencias dentro del propio espacio gubernamental.

El área atraviesa además un escenario de tensión por el financiamiento de las prestaciones y por el alcance de las políticas para personas con discapacidad, mientras continúa el debate político sobre la emergencia del sector. Vilches había concurrido a comienzos de septiembre a la Comisión de Discapacidad de Diputados para defender la política oficial.

Al anunciar a Di Liscia, el Ministerio de Salud señaló que una de las prioridades de la nueva gestión será mejorar el acceso a las prestaciones y reforzar los mecanismos de gestión y control. El nuevo secretario también continuará con las auditorías de las pensiones por invalidez laboral, una de las políticas que el Gobierno viene desarrollando en el área.