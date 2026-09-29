YPF ofertó en dos licitaciones y Santilli se apartó para evitar un conflicto de intereses

El Gobierno nacional formalizó este martes el apartamiento del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de dos licitaciones vinculadas con la provisión de combustibles en las que YPF se presentó como oferente.

La decisión quedó plasmada en los decretos 1121/2026 y 1122/2026, publicados este 29 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación.

Uno de los procesos busca seleccionar proveedores para suministrar combustibles a granel destinados a automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales durante dos años, con posibilidad de una prórroga adicional por uno más.

El otro contempla combustible en bocas de expendio y servicios asociados a la administración y control de las cargas, entre ellos geolocalización y telemetría vehicular.

Santilli solicitó formalmente su excusación debido a su condición de director de YPF, empresa que participa como oferente. El decreto sostiene que su intervención podría generar interpretaciones de parcialidad o incompatibilidad y que el apartamiento busca preservar la imparcialidad del procedimiento.

El presidente Javier Milei aceptó las excusaciones y encomendó la intervención en ambos expedientes al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.