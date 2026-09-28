El San Bernardo redujo un 88% los incidentes tras reforzar su sistema de seguridad

En medio de un proceso de modernización que busca convertir al centro de salud en un espacio más seguro tanto para los pacientes como para el personal médico, el jefe del Servicio de Seguridad del Hospital San Bernardo, Juan Falla, detalló por Aries los ejes de un sistema que ya logró desplomar los episodios de conflictividad intramuros.

Explicó en ‘No es una tarde cualquiera’, que el pilar tecnológico de esta transformación descansa sobre una red de 280 cámaras equipadas con software de reconocimiento facial, una herramienta clave pensada originalmente para proteger a víctimas de violencia de género y hacer cumplir órdenes de restricción perimetral, pero que también se utiliza para identificar de manera temprana a personas con antecedentes de delitos en el establecimiento.

Este anillo de vigilancia, que se ampliará próximamente con la incorporación de un centenar de nuevos dispositivos destinados al bloque de áreas críticas próximo a inaugurarse, se complementa con un cambio estructural en la fuerza de custodia.

Desde mediados de año, la seguridad privada fue reemplazada por un servicio adicional de la Policía de la Provincia integrado por unos treinta efectivos, un salto cualitativo que, sumado al monitoreo inteligente, permitió recortar en un 88% las contingencias al interior del hospital.