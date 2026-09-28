Alerta por tormentas en la ciudad: recomiendan no sacar la basura y evitar zonas anegables

La ciudad de Salta podría registrar tormentas desde después del mediodía de este lunes 28 de septiembre, con acumulados estimados de entre 10 y 25 milímetros y posibilidad de caída de granizo.

Según informó la Municipalidad, las condiciones de inestabilidad también se mantendrían durante el martes, con mayor atención durante la tarde y la noche.

Ante este escenario, se recomendó no sacar bolsas de residuos, evitar arrojar elementos que puedan obstruir los desagües y asegurar chapas, tirantes u otros objetos que puedan desplazarse con el viento o la lluvia.

Para quienes circulen en vehículos, el municipio pidió retirar autos de zonas anegables, conducir a velocidad reducida y con las luces encendidas, teniendo en cuenta que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta las distancias de frenado.

Ante cualquier emergencia, se encuentra habilitada la línea 105.