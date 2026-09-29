Se terminan las viviendas del IPV y miles de trabajadores quedarían sin empleo

La finalización de distintas obras de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda encendió una alerta en el sector de la construcción por el futuro laboral de los trabajadores que actualmente participan de esos proyectos.

El presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, Juan Carlos Segura, aseguró en Pelo y Barba por Aries que las viviendas están llegando a su etapa de entrega y que no aparecen nuevos proyectos suficientes para absorber esa mano de obra.

“Ya se están terminando las viviendas del IPV. Las estamos entregando, esa gente va a quedar afuera sin trabajo, fuera del circuito del trabajo registrado”.

Consultado sobre la magnitud del problema, Segura mencionó estimaciones de 10 mil a 15 mil personas, aunque presentó el número como una aproximación y no como una estadística oficial.

“Es una cifra importante”, señaló al advertir sobre el impacto que tendría la pérdida de esos puestos sobre miles de familias.

El dirigente sostuvo que las empresas salteñas se mantienen actualmente con el reducido volumen de trabajos financiados por la Provincia y la Municipalidad.

“Seguimos sobreviviendo las empresas de la Cámara salteña de la construcción por lo poco que nos está dando la Provincia y la Municipalidad”, afirmó.

Segura agregó que la falta de financiamiento para infraestructura excede la construcción de viviendas y planteó que también puede observarse en escuelas, hospitales y otras dependencias públicas.

“Fijate las escuelas, los hospitales, en el estado deplorable que están, culpa de que no hay financiación”, manifestó