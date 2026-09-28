Salta cerró la temporada sin dengue, pero el chikungunya golpeó con 2.440 casos y dejó secuelas

Salta cerró la temporada epidemiológica 2025-2026 sin casos registrados de dengue, aunque contabilizó 2.440 casos confirmados de chikungunya, según informó este lunes el coordinador de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco García Campos.

El funcionario presentó el balance durante una conferencia oficial sobre enfermedades transmitidas por mosquitos, tema que Aries había anticipado durante la mañana.

García Campos explicó que el 95% de los casos de chikungunya se concentró en San Martín, Orán y Anta, aunque también hubo contagios en Capital y zonas cercanas. La población más afectada estuvo entre los 35 y 65 años y aproximadamente el 55% de los casos correspondió a mujeres.

La circulación de chikungunya marcó un cambio respecto de la temporada anterior, cuando no se habían registrado casos de la enfermedad en la provincia. En contraste, durante 2025-2026 no hubo registros de dengue; el último brote informado corresponde a la temporada 2024-2025, con 26 casos.

Uno de los datos que dejó el balance fue la persistencia de secuelas en algunos pacientes. García Campos indicó que cerca de 200 personas requirieron atención por cuadros crónicos de chikungunya, principalmente por dolores articulares que continuaron después de los tres meses de la infección.

Actualmente, Salud Pública registra un único caso reciente de chikungunya, correspondiente a una persona con antecedente de viaje a Bolivia