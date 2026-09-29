Sin registro sanitario, ANMAT prohibió productos médicos y limpiadores en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso dos prohibiciones de alcance nacional sobre productos médicos y artículos de limpieza que no contaban con los registros sanitarios exigidos.

Una de las medidas fue establecida mediante la Disposición 6171/2026 y alcanza a todos los productos médicos fabricados o importados por MW Distribuciones hasta que la empresa obtenga las autorizaciones correspondientes.

La investigación comenzó después de una inspección realizada en un comercio de Corrientes, donde fueron encontradas unidades identificadas como “aritos de silicona MW Distribuciones” que, según se informó posteriormente, eran pesarios de silicona.

Los artículos no tenían identificación de lote, fecha de fabricación o vencimiento ni datos del fabricante, importador o registro sanitario. Además, ANMAT informó que no encontró registro del producto ni una empresa habilitada bajo la denominación MW Distribuciones.

Por eso se prohibió su uso, comercialización, publicación y distribución, inclusive mediante plataformas de venta electrónica.

También productos de limpieza

En paralelo, la Disposición 6173/2026 alcanzó a productos de la marca B&T Química.

ANMAT detectó la promoción y comercialización en internet, redes sociales y plataformas digitales de desinfectantes, limpiadores y aromatizantes que no se encontraban registrados.

El organismo prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de los limpiadores, desinfectantes y demás productos domisanitarios de esa marca que no estén debidamente inscriptos.

También ordenó iniciar un sumario sanitario contra B&T Química SRL por presuntos incumplimientos de la normativa vigente.