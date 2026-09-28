El Gobierno extendió hasta 2056 la concesión de Aeropuertos Argentina 2000

El Gobierno nacional aprobó una readecuación del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina 2000 que extiende su vigencia hasta el 13 de febrero de 2056, condicionada al cumplimiento de nuevas metas de inversión y financiamiento.

La medida fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 27/2026, firmada el 25 de septiembre y publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina. El instrumento aprueba el acuerdo alcanzado entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la concesionaria.

El acuerdo establece una nueva proyección económico-financiera hasta 2056, revisiones periódicas, nuevas metas de inversión y una inversión directa adicional de US$600 millones, IVA incluido, destinada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Para acceder a la extensión completa, Aeropuertos Argentina 2000 deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 la disponibilidad de fondos, créditos o compromisos financieros para afrontar esa inversión y cumplir con el nivel de avance de obras previsto antes del 31 de diciembre de 2031. Si esas condiciones no se cumplen, la concesión finalizará el 13 de febrero de 2049.

La renegociación fue justificada en el fuerte impacto que tuvo la pandemia sobre el negocio aeroportuario. Según los informes incorporados al expediente, el tráfico internacional cayó 76% en 2020 y 86% en 2021 respecto de 2019, mientras que los ingresos totales de la concesión se redujeron 60% entre 2019 y 2020.

El acuerdo también contempla el desistimiento de reclamos administrativos y judiciales vinculados con la ejecución de la concesión, como parte de la readecuación contractual.

Un dato particular del trámite es que el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en los expedientes relacionados con Aeropuertos Argentina 2000, su grupo controlante, accionistas o sociedades vinculadas, alegando “razones de decoro y delicadeza”. Por ese motivo, la aprobación quedó en manos de la Jefatura de Gabinete.