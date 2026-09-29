Deudas familiares: el Congreso discute tres caminos para enfrentar la morosidad

El endeudamiento familiar vuelve este martes al centro de la agenda de la Cámara de Diputados, donde oficialismo y oposición buscarán avanzar con dictámenes diferentes para abordar una problemática que ya alcanza a más de seis millones de personas en situación de mora.

Las propuestas tienen diferencias sustanciales sobre cuánto debe intervenir el Estado y qué tipo de herramientas deben ponerse a disposición de quienes mantienen deudas con bancos, tarjetas de crédito y proveedores financieros no bancarios.

La Libertad Avanza, junto al PRO y la UCR, impulsa una iniciativa que hace eje principalmente en la prevención.

El proyecto contempla mecanismos de advertencia y educación financiera destinados a evitar situaciones de sobreendeudamiento, pero no incluye límites directos sobre las tasas de interés ni planes obligatorios para reestructurar las deudas ya existentes.

Tampoco plantea una intervención sobre los costos que aplican bancos y billeteras electrónicas a los usuarios en mora.

La propuesta es articulada por la diputada libertaria Silvana Giudici y el presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli.

En la vereda opuesta, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica trabajan sobre un proyecto que declara una emergencia por endeudamiento durante 180 días, prorrogable por otro período igual.

La iniciativa establece topes sobre la tasa nominal que cobran tarjetas y billeteras electrónicas, límites a determinados gastos y comisiones y planes de refinanciación de hasta 36 meses, según el monto adeudado.

También propone eliminar el 100% de los intereses punitorios acumulados, aunque mantiene el capital original de la deuda y los intereses compensatorios.

Otro de los aspectos que incorpora el proyecto es la posibilidad de que Defensa del Consumidor pueda exigir información sobre los algoritmos utilizados por billeteras electrónicas para definir las tasas aplicadas a cada cliente.

El objetivo es transparentar las diferencias en el costo del crédito vinculadas al denominado scoring de cada usuario. Argentina Federal, por su parte, llegará al debate con un tercer dictamen.

El espacio impulsa un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal basado en un proyecto del diputado y exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad.

La iniciativa propone concentrar distintas deudas en una única operación y ofrecer un esquema de cuotas con una tasa fija máxima del 35%.

Para acceder al programa, los ingresos del beneficiario no podrán superar los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, el proyecto limita las tasas que pueden aplicar las emisoras de tarjetas de crédito y entidades financieras no bancarias.

Según el texto, la Tasa Nominal Anual no podría superar en más de 1,5 veces la TNA aplicada a los plazos fijos a 30 días para personas humanas.

De esta manera, Diputados llegará este martes a un debate atravesado por tres enfoques diferentes: prevención y educación financiera, intervención directa sobre tasas y punitorios, o un programa de unificación y refinanciación de deudas.

La discusión se produce mientras la morosidad de los hogares continúa creciendo y se transforma en uno de los principales problemas económicos que el Congreso intenta abordar.