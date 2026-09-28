Bono de $70.000 para jubilados: oficializaron el pago para octubre

El Gobierno nacional oficializó el pago de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante octubre de 2026.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1108/2026, firmado el 25 de septiembre y publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El bono alcanzará a jubilados y pensionados del sistema administrado por ANSES, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y graciables.

Quienes perciban un haber igual o inferior a la jubilación mínima recibirán los $70.000 completos. En cambio, para los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superen la mínima, el refuerzo será por el monto necesario para alcanzar el equivalente a la jubilación mínima más $70.000.

El Decreto 1108/2026 establece además que el beneficio deberá encontrarse vigente durante octubre para acceder al pago. En el caso de pensiones con más de un copartícipe, se considerará a todos ellos como un único titular a los efectos del bono.

El adicional tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y tampoco será computado para otros conceptos. ANSES quedó facultada para dictar las normas necesarias para su implementación, pago y control.