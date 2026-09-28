Visita del Papa: el Gobierno oficializó el feriado y confirmó días especiales en Córdoba, CABA y Bs As

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino, incluida Salta, con motivo de la visita oficial del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 (DNU-2026-1103-APN-PTE), publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina. El instrumento también declaró de interés nacional la visita del pontífice y las actividades oficiales vinculadas con su estadía.

Además del feriado nacional del lunes 9, el decreto estableció el martes 10 de noviembre como feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno fundamentó las medidas en la magnitud de las actividades previstas y en la necesidad de facilitar los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación durante los desplazamientos del Papa y la convocatoria de fieles y visitantes.

Una unidad especial para organizar la visita

El mismo DNU 1103/2026 creó dentro de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que tendrá a su cargo la coordinación de la organización, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y contrataciones necesarias.

La estructura tendrá un titular con rango de secretario y coordinadores con rango de subsecretario para las áreas ejecutiva, logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales y apoyo legal. Los cargos serán ad honorem.

El decreto establece además que la unidad tendrá carácter transitorio y no podrá funcionar por más de 12 meses, aunque podrá extinguirse antes una vez cumplidos sus objetivos.