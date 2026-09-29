Por El Niño, Aguas del Norte alquila maquinaria pesada para trabajos de defensa

Aguas del Norte publicó este martes ocho contrataciones abreviadas por emergencia para distintos trabajos vinculados con infraestructura de agua y saneamiento en Salta, entre ellos el alquiler de maquinaria pesada ante el fenómeno El Niño 2026.

Las adjudicaciones correspondientes a los expedientes 28663, 28666, 28667, 28668, 28681, 28682, 28683 y 28684/2026 fueron publicadas este 29 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia y se encuadran en el régimen de contratación por emergencia previsto en la Ley 8.072.

La que menciona de manera explícita el fenómeno climático es la Contratación Abreviada expediente Nº 28663/2026, por la cual COSAYSA adjudicó el alquiler de tres retroexcavadoras tipo 320 para trabajos de defensa en distintos lugares por “fenómeno El Niño 2026”. La contratación fue realizada el 25 de septiembre.

Obras de emergencia en Capital

En la ciudad de Salta también se contrató maquinaria para realizar trabajos de defensa en el acceso a las instalaciones de la Planta Depuradora Norte, mediante el expediente 28666/2026.

A ello se suma el alquiler de una retroexcavadora tipo Bobcat para tareas en barrio Welindo Toledo, también mediante el régimen de emergencia.

Otra de las intervenciones contempla la reparación integral de dos bocas de registro ubicadas en avenida Bicentenario y Los Robles, y en Borja Díaz y Pachi Gorriti. El trabajo fue adjudicado a Futura Ingeniería y Construcción.

Trabajos en Tartagal y Orán

En el norte provincial, Aguas del Norte dispuso la adquisición de equipamiento y accesorios para el pozo Nº 6 de Ballivián, con destino a Tartagal.

En el departamento Orán se adjudicaron alquileres de retroexcavadoras para Santa Rosa y Colonia Santa Rosa, mientras que otra contratación comprende materiales destinados a modificar el sistema de captación del río La Quena para la Planta Potabilizadora de Embarcación.