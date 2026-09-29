Taxis y remises: además del aumento, cambian las reglas para tarifas, taxímetros y descuentos

El aumento de taxis y remises en la ciudad de Salta ya había sido anticipado, pero la reglamentación publicada este martes incorpora nuevas condiciones para la prestación del servicio, desde la exhibición obligatoria de precios hasta la posibilidad de aplicar descuentos.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) oficializó el nuevo esquema mediante la Resolución Nº 450/26, publicada este 29 de septiembre en el Boletín Oficial de Salta. El incremento será escalonado: un primer tramo comenzará a regir el 1 de octubre y el segundo, el 1 de diciembre.

Pero la resolución va más allá de actualizar los valores. Todos los vehículos afectados al servicio deberán llevar el cuadro tarifario vigente en el respaldo trasero del asiento del conductor, con el correspondiente sello de homologación de la AMT.

El cambio de tarifa deberá ser automático

Otro de los cambios alcanza directamente a los taxímetros. La AMT estableció que el paso de una banda horaria a otra deberá producirse de manera automática, quedando prohibidas las modificaciones manuales.

Los licenciatarios tendrán un plazo de 30 días corridos desde la entrada en vigencia de cada cuadro tarifario para adecuar la programación de los equipos.

La Tarifa 1 rige de lunes a viernes entre las 6 y las 22 y los sábados de 6 a 13. La Tarifa 2 se aplica fuera de esos horarios y durante las 24 horas de domingos y feriados.

Podrán cobrar menos que la tarifa oficial

La resolución introduce además una posibilidad particular: los licenciatarios podrán ofrecer descuentos, promociones o beneficios por debajo de la tarifa fijada por la AMT, siempre a su propio costo.

Esas promociones deberán tomar como referencia el precio oficial y ser comunicadas adecuadamente, respetando los derechos de los consumidores.

Cuánto costará viajar desde octubre

Desde el 1 de octubre, la bajada de bandera de taxi será de $1.176 en Tarifa 1 y $1.411 en Tarifa 2. Cada ficha de 100 metros costará $118 y $142, respectivamente.

En los remises, la tarifa mínima partirá de $1.179 y $1.414, según la banda horaria.

A partir del 1 de diciembre habrá un segundo ajuste. La bajada de bandera del taxi pasará a $1.280 y $1.536, mientras que en remises será de $1.283 y $1.539.

La AMT reconoce el riesgo de perder pasajeros

Entre los fundamentos de la resolución aparece además un dato que cobra relevancia frente a los cuestionamientos que generó la suba. El informe económico de la AMT reconoce que “un aumento excesivo en la tarifa podría provocar un descenso en la demanda”, con impacto directo sobre la recaudación de la actividad.

El organismo fundamentó la actualización, entre otros factores, en una suba del 29,5% en el combustible entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, mientras que el costo global por kilómetro aumentó 33,77% para taxis y 29,17% para remises.

La AMT sostuvo finalmente que el esquema escalonado busca completar una readecuación del 30%, aplicando un primer tramo desde octubre y el restante desde diciembre.