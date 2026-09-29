Lluvia y barro complican las rutas de Salta: extrema precaución en la RN 68 y la RN 9

Las lluvias generan este martes 29 de septiembre condiciones complicadas para circular por distintas rutas de Salta, con agua y barro sobre la calzada, sectores con visibilidad reducida y advertencias de extrema precaución.

La Subsecretaría de Defensa Civil puso especial atención sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del paraje San Vicente, donde se reportó presencia de agua y lodo sobre la calzada debido a las precipitaciones.

En ese sector también hay visibilidad reducida por lluvia intensa y riesgo de interrupciones. La recomendación oficial es circular a baja velocidad y utilizar el tramo únicamente si resulta imprescindible.

Complicaciones sobre la Ruta 9

Otra zona bajo advertencia es la Ruta Nacional 9 en dirección a La Candelaria, donde se registra acumulación de agua y barro.

Defensa Civil informó además sobre sectores con erosión y barro espeso, con posibilidad de desvíos. El tránsito permanece habilitado, aunque con precaución extrema, y se recomienda evitar el tramo si es posible.

Entre las recomendaciones generales se pidió no atravesar zonas inundadas o con corrientes de barro, respetar la señalización y las indicaciones del personal apostado en las rutas, mantener las luces bajas encendidas y conservar una distancia prudente entre vehículos.

Precaución en las rutas nacionales

El informe sobre la red nacional también señala tránsito con precaución y obras en distintos sectores de Orán, San Martín, Metán, Anta, Cafayate, La Caldera y Salta Capital.

Las rutas alcanzadas incluyen las nacionales 9, 16, 34, 40, 50, 51, 68, 81 y 86, entre otras.

En Los Andes, la RN 51 presenta además condiciones de viento fuerte, con una temperatura mínima prevista de -1°C y ráfagas que obligan a reducir la velocidad.

Para Capital y La Caldera se prevén condiciones de nubosidad y llovizna, mientras que en Orán, San Martín y Metán también se informaron precipitaciones durante la jornada.

También hay advertencias en rutas provinciales

En la red provincial se recomienda precaución por calzadas húmedas, lluvias y viento, especialmente en zonas del norte, este, Valles Calchaquíes y Puna.

La Circunvalación Sudeste de Salta permanece habilitada, aunque se solicita circular con precaución debido a las lluvias y a una mayor presencia de agua sobre la calzada. También se informan trabajos de mantenimiento en el sector de la Ruta Provincial 21.

Defensa Civil recomendó evitar caminos vecinales durante episodios de lluvia intensa y portar cadenas en sectores de montaña y Puna.