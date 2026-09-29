Vialidad proyecta $414 millones para maquinaria y trabajos sobre la Ruta 5

La Dirección de Vialidad de Salta abrió dos procedimientos de contratación con un presupuesto oficial conjunto de $414 millones, según consta en el Boletín Oficial de este martes 29 de septiembre.

El mayor de los procesos corresponde a la Adjudicación Simple para Obra Pública Nº 91/2026, con un presupuesto oficial de $370 millones para la adquisición de repuestos destinados a excavadoras Caterpillar 320DL, John Deere 200 DLC y New Holland E215C pertenecientes al organismo provincial.

La apertura de ofertas está prevista para el 13 de octubre a las 11, en la División Compras y Patrimonio de Vialidad, ubicada en España 721.

$44 millones para trabajos sobre la Ruta 5

El segundo procedimiento es la Adjudicación Simple Nº 94/2026, con un presupuesto oficial de $44 millones.

En este caso, Vialidad busca adquirir picas para una recicladora Wirtgen WR 2000, que serán utilizadas en la repavimentación parcial de la Ruta Provincial Nº 5, en el tramo Lumbreras–Las Lajitas.

La apertura de propuestas también será el 13 de octubre, aunque a las 11.30, en la misma dependencia provincial.