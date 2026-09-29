Pasos fronterizos: lluvias hacia Bolivia y frío bajo cero en los cruces con Chile

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó este martes 29 de septiembre el estado de los principales pasos fronterizos de la provincia, con cruces habilitados hacia Bolivia y Paraguay y condiciones de frío, nubosidad y fuertes vientos en la zona cordillerana.

Hacia Bolivia, el servicio de chalanas de Aguas Blancas funciona de 7 a 19, con cielo parcialmente nublado y lluvias. El paso terrestre de Salvador Mazza permanece habilitado durante las 24 horas, también con lluvias previstas.

El puente internacional de Aguas Blancas se encuentra habilitado las 24 horas para tránsito vehicular y peatonal, mientras que Los Toldos también permanece abierto durante toda la jornada. En este último sector se registra llovizna y se recomienda especial precaución en el tramo montañoso.

Defensa Civil advirtió además que la línea telefónica 103 se encuentra fuera de servicio, por lo que ante una emergencia se recomienda concurrir al puesto de control más cercano o comunicarse con las autoridades locales.

Frío y viento en los pasos hacia Chile

El Paso de Sico está habilitado entre las 9 y las 19 para todo tipo de vehículos. La temperatura prevista oscila entre -2°C y 9°C, con vientos de 27 kilómetros por hora.

En Socompa no hay cruce vehicular y el tránsito continúa siendo exclusivamente ferroviario. Allí se prevé una mínima de -3°C, máxima de 11°C y viento de hasta 68 kilómetros por hora.

El Paso de Jama, en Jujuy, funciona de 9 a 19.15, con temperaturas entre -2°C y 12°C y viento de 60 kilómetros por hora.

Para los cruces cordilleranos, Defensa Civil recomienda portar cadenas para nieve, llevar abrigo adecuado, revisar combustible y condiciones mecánicas del vehículo y circular con luces bajas ante posibles reducciones de visibilidad.

Misión La Paz, habilitado hasta las 20

El Paso Fronterizo Misión La Paz, que conecta Argentina con Paraguay a través de Pozo Hondo, permanece habilitado entre las 7 y las 20.

Para este martes se prevé cielo nublado con lluvias, temperaturas entre 19°C y 28°C y viento del sudoeste de 26 kilómetros por hora.

Las autoridades recomendaron circular con precaución por calzada mojada, respetar la señalización y los controles fronterizos y verificar las condiciones antes de iniciar el viaje, ya que el estado de los pasos puede modificarse por razones meteorológicas.