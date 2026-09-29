Tormenta en San Lorenzo: un rayo a tierra quedó registrado en video

La tormenta que afectó durante la madrugada de este martes distintos sectores del área metropolitana dejó una imagen impactante en San Lorenzo, donde fue registrado un rayo a tierra.

El fenómeno fue difundido por la Estación Meteorológica Observatorio San Lorenzo, que compartió el video del momento. En la grabación figura como horario de registro las 00:03 de este martes 29 de septiembre.

Las imágenes muestran cómo el cielo se ilumina de manera repentina durante la actividad eléctrica registrada en la zona.

El episodio se produjo en una jornada marcada por la inestabilidad y las tormentas en distintos puntos de Salta, con avisos meteorológicos vigentes y recomendaciones de precaución ante actividad eléctrica, lluvias intensas y ráfagas.

Ante tormentas con descargas eléctricas, se recomienda evitar espacios abiertos, mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras metálicas y permanecer, siempre que sea posible, dentro de construcciones cerradas.