Temporal en Salta: hay rutas cortadas y complicaciones por la lluvia

La RN 68 está totalmente cortada antes de Coronel Moldes por la acumulación de agua. También hay un corte preventivo en la RN 9 y sectores afectados por granizo, viento y fuertes corrientes.

El temporal provocó cortes de rutas y complicaciones en distintos puntos de Salta durante la noche y la madrugada. La situación más complicada se registra sobre la Ruta Nacional 68, donde la circulación está totalmente interrumpida por la gran cantidad de agua acumulada.

El corte se encuentra a la altura del arroyo San Vicente, antes de llegar a Coronel Moldes, y afecta el tránsito hacia Coronel Moldes, La Viña, Alemanía y Cafayate. Se recomienda no intentar atravesar el sector debido a la fuerza de la corriente.

En tanto, también permanece un corte preventivo en la Ruta Nacional 9, debido a las condiciones generadas por las intensas lluvias. Uno de los puntos complicados es el arroyo Finca Mogotes, ubicado a la altura del kilómetro 1380, antes del puesto vial El Tala.

Granizo y fuertes ráfagas en Coronel Moldes

En Coronel Moldes también se registró una fuerte granizada. El hielo alcanzó un tamaño similar al de una pelota de golf, acompañado por ráfagas de viento y actividad eléctrica.

La intensidad de las lluvias también generó situaciones de riesgo. La fuerza del agua puso en peligro a un móvil policial, que estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente.

Ante el temporal, se recomienda evitar circular por sectores anegados, no intentar atravesar corrientes de agua y extremar las precauciones en las rutas afectadas.