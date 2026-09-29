Sigue la alerta amarilla por tormentas en Salta: qué zonas alcanza este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este martes 29 de septiembre una alerta amarilla por tormentas en distintas zonas de la provincia de Salta.

El aviso alcanza a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate.

También comprende los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, junto con General José de San Martín y las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

Tormentas fuertes y posible granizo

Según el pronóstico oficial, las áreas alcanzadas pueden registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos capaces de generar daños y provocar interrupciones temporarias en las actividades cotidianas.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda permanecer en lugares seguros, evitar circular por zonas anegadas o atravesadas por corrientes de agua y mantenerse atento a las actualizaciones de los avisos meteorológicos durante la jornada.