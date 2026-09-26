La CGT evalúa nuevas medidas y una movilización antes de la visita del papa León XIV

La CGT se reunirá el próximo martes 29 de septiembre para definir nuevas medidas y analizar una posible movilización antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

El encuentro será desde las 16 en la sede de la UOCRA y reunirá a más de 20 gremios. TN detalló que uno de los ejes será la presión de los sectores que buscan profundizar las medidas de fuerza iniciadas a fines de julio.

La central también evaluará participar de la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y organizar un acto por el Día de la Lealtad, previsto para el 17.

La agenda sindical luego se concentrará en la visita de León XIV. Para el 9 de noviembre está previsto un encuentro del Papa con representantes de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales en la UCA, donde se abordará la cuestión del empleo digno.