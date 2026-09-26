Kosiner sobre Urtubey en 2027: primero el proyecto, después el candidato

Pablo Kosiner evitó confirmar una eventual candidatura de Juan Manuel Urtubey a gobernador en 2027 y aseguró que la prioridad del espacio será primero consolidar una construcción política más amplia antes de discutir nombres.

La definición surgió en Vale Todo por Aries, cuando fue consultado directamente por las intenciones electorales del exgobernador.

“Eso lo debería contestar él”, respondió inicialmente Kosiner, aunque posteriormente explicó cuál es la estrategia que vienen conversando.

Según indicó, el objetivo es dialogar con sectores que coincidan en construir una alternativa política tanto a nivel nacional como provincial y, recién después, determinar quién reúne mejores condiciones para representar ese espacio.

“Ir con el candidato o candidata que represente mayor nivel de competitividad y consenso en la provincia de Salta”, resumió.

Para Kosiner, anticipar ahora una definición electoral implicaría invertir el orden de prioridades.

“Eso es el final de la película”, afirmó.

El dirigente sostuvo que Fuerza Patria continuará recorriendo la provincia y ampliando conversaciones antes de resolver candidaturas.

“Cuando tengamos consolidado este proyecto, cuando tengamos en claro cuáles son los sectores con los cuales se puede ampliar y dialogar, definiremos el candidato”, cerró.