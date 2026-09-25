El Cristo del Milagro de Salta estará presente en la visita del Papa León XIV

La imagen salteña acompañará el encuentro del pontífice con la Vida Consagrada, el clero y los seminaristas, previsto para el 9 de noviembre en la Catedral de Córdoba.
Sociedad25/09/2026Mariana FríasMariana Frías

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El Cristo Peregrino del Milagro será parte de la visita que el papa León XIV realizará a Córdoba en noviembre. Según informó la Catedral de Salta, la imagen estará presente durante una de las actividades previstas en la agenda del pontífice.

La participación será el 9 de noviembre, a las 15.15, durante el encuentro con la Vida Consagrada, el clero y los seminaristas que tendrá lugar en la Catedral de Córdoba.

Desde la Catedral salteña destacaron el significado que tendrá la presencia de la imagen durante la visita papal, por su vínculo con las acciones de gracias y peticiones que los fieles depositan en ella.

“En esa querida imagen todos hemos dejado algo, particularmente nuestras acciones de gracias y peticiones. El corazón de Salta latirá intensamente junto al del Santo Padre, León XIV”, expresaron en el comunicado.

La presencia del Cristo Peregrino llevará así una de las expresiones de la devoción del Milagro salteño hasta Córdoba durante la visita de León XIV a la Argentina, anunciada para noviembre. 

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