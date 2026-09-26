Docentes universitarios anunciaron un paro de hasta 72 horas desde el miércoles

Los docentes universitarios anunciaron un paro que comenzará el miércoles 30 de septiembre y podrá extenderse hasta 72 horas, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

Según informó TN, la medida fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y buscará coordinarse con CONADU Histórica. Los gremios anticiparon que suspenderán el paro únicamente si el Gobierno cumple antes del martes 29 con el aumento salarial del 33,4% contemplado en la normativa.

El Ejecutivo había ofrecido una suba del 3% en la última negociación paritaria, propuesta que fue rechazada por los docentes. Los sindicatos sostienen que todavía existe un atraso salarial cercano al 30%.

El conflicto también tendrá continuidad con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre