Docentes universitarios anunciaron un paro de hasta 72 horas desde el miércoles

La medida se levantará si el Gobierno aplica antes del martes la recomposición salarial del 33,4% prevista por ley.
Argentina26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los docentes universitarios anunciaron un paro que comenzará el miércoles 30 de septiembre y podrá extenderse hasta 72 horas, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. 

Según informó TN, la medida fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y buscará coordinarse con CONADU Histórica. Los gremios anticiparon que suspenderán el paro únicamente si el Gobierno cumple antes del martes 29 con el aumento salarial del 33,4% contemplado en la normativa. 

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El Ejecutivo había ofrecido una suba del 3% en la última negociación paritaria, propuesta que fue rechazada por los docentes. Los sindicatos sostienen que todavía existe un atraso salarial cercano al 30%. 

El conflicto también tendrá continuidad con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre

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