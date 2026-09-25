Cerca de 80 autos clásicos se sumarán a un recorrido solidario en Salta

Salta será escenario de una nueva edición de Distinguished Gentleman’s Drive, un encuentro internacional que utiliza los autos clásicos como punto de encuentro para hablar sobre salud masculina, prevención del suicidio y cáncer de próstata.

Diego Tapia, uno de los organizadores, explicó que la concentración comenzará este domingo a las 15 en Paseo Güemes y una hora después partirá la caravana.

“Hacemos un recorrido por toda la ciudad, por los puntos más importantes: Paseo Güemes, Monumento Güemes, plaza 9 de Julio, Tres Cerritos, y de ahí hacemos un recorrido por Castellanos hasta San Lorenzo y San Lorenzo Chico”, detalló.

El recorrido terminará en el shopping El Punto de San Lorenzo Chico, donde los vehículos quedarán en exposición y habrá música en vivo, premios y actividades para los participantes. Allí también se recibirán donaciones destinadas a la Fundación Nutrir.

Más allá de la convocatoria de autos clásicos, Tapia destacó que el objetivo central es generar un espacio para poner en conversación problemáticas que muchas veces quedan fuera de la agenda cotidiana. “El evento trata de visibilizar problemas de salud masculina, prevención del suicidio y cáncer de próstata. Los autos son el núcleo que trata de juntar a los hombres porque es una razón para sentarse a charlar”, explicó.

La estética de época que caracteriza al encuentro también forma parte de esa estrategia. Según indicó el organizador, la iniciativa se desarrolla en alrededor de 96 países. En Argentina participan Salta, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y la edición salteña ya cuenta con cerca de 80 inscriptos.

Quienes quieran participar podrán anotarse previamente a través de los canales digitales del Distinguished Gentleman’s Drive Salta. Por esas mismas vías también estará disponible el acceso para realizar donaciones destinadas a la Fundación Nutrir.