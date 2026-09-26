Tercer mandato de Sáenz: Kosiner lo ve “muy complicado” y cuestionó la reforma

Pablo Kosiner consideró “muy complicado” el escenario jurídico para una eventual nueva candidatura de Gustavo Sáenz a gobernador en 2027 y atribuyó la controversia a la reforma de la Constitución provincial.

En diálogo con Vale Todo por Aries, el dirigente peronista y exinterventor del PJ salteño aclaró que abordaba el tema desde su formación como abogado especializado en derecho público y no desde su posición partidaria.

“Si estamos hoy discutiendo si el gobernador puede ser o no reelecto, tiene que ver con una mala reforma constitucional”, afirmó.

Kosiner recordó que la Constitución anterior permitía hasta tres períodos y cuestionó que la reforma haya reducido el límite a dos sin dejar, según su interpretación, una cláusula transitoria suficientemente clara sobre cómo debía computarse el mandato que estaba en curso.

“No hay dos constituciones, hay una sola Constitución que rige para todos”, sostuvo al referirse a las distintas interpretaciones sobre si el primer mandato de Sáenz debe contabilizarse dentro del nuevo límite.

El exlegislador advirtió además que una eventual candidatura podría desembocar en impugnaciones judiciales y señaló antecedentes de la Corte en otras provincias.

“Yo lo veo muy complicado por los antecedentes que existen a nivel de la Corte”, expresó, y mencionó casos de San Juan, Tucumán, Río Negro y Santiago del Estero.

Según Kosiner, la jurisprudencia ha tendido a aplicar criterios restrictivos cuando está en discusión la permanencia en los cargos electivos.

También evitó especular sobre quién podría suceder a Sáenz en caso de que no pudiera competir y sostuvo que definir un nombre no garantiza por sí mismo la continuidad de un proyecto político.