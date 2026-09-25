Incorporan cámaras con reconocimiento facial en el ingreso del Hospital San Bernardo

El hospital San Bernardo incorporó una cámara con tecnología de reconocimiento facial en tiempo real en su acceso principal. El sistema permite detectar coincidencias con personas previamente incorporadas a una base de datos de la institución y emitir una alerta al personal encargado del monitoreo.

La herramienta contempla, entre otras situaciones, el ingreso de personas registradas por el hospital en relación con hechos ilícitos ocurridos dentro del establecimiento o que tengan una prohibición de acercamiento respecto de algún paciente. Ante una coincidencia, el personal puede verificar la situación y, si corresponde, activar los procedimientos previstos.

“Esto es parte de la tecnología que iremos sumando con el objetivo de preservar la integridad de los pacientes y de toda la comunidad hospitalaria”, explicó Juan Falla, jefe del servicio de Seguridad del San Bernardo.

El reconocimiento facial se incorpora a un sistema de vigilancia que actualmente cuenta con más de 30 agentes distribuidos en accesos, sectores de internación y otros puntos del establecimiento. A esto se suma una red de más de 200 cámaras, cuyas imágenes son monitoreadas durante las 24 horas.

La vigilancia electrónica tendrá una nueva ampliación con la puesta en funcionamiento del Bloque Crítico. Para ese sector está prevista la incorporación de aproximadamente 100 cámaras con tecnología IP, con el objetivo de extender la cobertura hacia las nuevas áreas.

El dispositivo de seguridad cobra especial dimensión por la circulación diaria dentro del San Bernardo: alrededor de 2.500 personas pasan cada día por sus instalaciones entre pacientes, acompañantes, trabajadores, profesionales, estudiantes y otros integrantes de la comunidad hospitalaria.