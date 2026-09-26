Diputados abre el debate por la ley de Malvinas y la oposición cuestiona el alcance del proyecto

La Cámara de Diputados comenzará el próximo miércoles 30 de septiembre el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno, una iniciativa que combina nuevas sanciones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas con cambios en materia de seguridad, inteligencia y defensa.

Según informó Noticias Argentinas, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá desde las 12, mientras que el cronograma prevé llegar a la firma de dictámenes el 6 de octubre.

Entre los principales puntos, el proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o colaboren con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes. También amplía las prohibiciones actualmente concentradas en hidrocarburos a otros recursos renovables y no renovables.

La iniciativa contempla además la creación de un registro público de infractores, incorpora el juicio en ausencia para determinados delitos y crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de áreas como Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía y la SIDE.

Ese organismo tendría facultades para coordinar acciones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia. Ante amenazas consideradas graves e inminentes podría disponer restricciones financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, limitaciones al comercio exterior y otras medidas previstas en el proyecto.

También se incorporan disposiciones que contemplan, como último recurso y bajo protocolos específicos, el derribo de aeronaves o hundimiento de buques considerados hostiles, además de modificaciones a las funciones de la Defensa Nacional frente a amenazas externas estatales y no estatales.

Los cuestionamientos de la oposición

Desde Unión por la Patria cuestionaron que aspectos vinculados con Malvinas hayan sido incluidos en una iniciativa que también introduce cambios amplios en seguridad y defensa.

El diputado opositor Marino, citado por Noticias Argentinas, calificó al proyecto como un “caballo de Troya” y sostuvo que la reivindicación de Malvinas se utiliza para acompañar otras disposiciones con las que su espacio mantiene fuertes diferencias.

Entre sus críticas, mencionó el alcance del Consejo de Seguridad Nacional, las facultades previstas para congelar activos y el endurecimiento de delitos vinculados con inteligencia, financiamiento extranjero y campañas de desinformación. Esos cuestionamientos forman parte de la posición de la oposición y serán uno de los ejes del debate parlamentario.