Impulsan una plataforma para concentrar la oferta de formación y empleo de la provincia

Se puso en funcionamiento “Formación y Empleo”, una plataforma digital que busca reunir en un mismo espacio las herramientas vinculadas con capacitación e inserción laboral. El acceso es a través de www.formacionyempleo.salta.gob.ar.

En diálogo con Aries, la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades de la Secretaría de Industria y Comercio, Agustina Casares, explicó que uno de los principales objetivos es facilitar el acceso a propuestas que hasta ahora se encontraban distribuidas en diferentes espacios

Según detalló, la herramienta ya cuenta con casi 230 propuestas de capacitación y se acerca a los 5.000 usuarios registrados. Además, incorpora una bolsa de empleo y prevé sumar progresivamente a empresas, organizaciones, universidades, cámaras y otros actores vinculados con el mercado laboral.

“Hay empresas que ya se sumaron, se están sumando y la están conociendo. Vamos a estar capacitando empresas, organizaciones, recursos humanos, asesores y consultoras, todo para que en un solo lugar puedan acceder y tener la mayor cantidad de información posible”, explicó Casares.

La plataforma también fue pensada para generar información sobre las necesidades de formación y empleo en diferentes puntos de Salta. Para eso contempla herramientas como mapas geolocalizados y paneles de datos que permitirán conocer cómo se distribuyen las propuestas y los usuarios.

“Mientras más alimentemos a la plataforma, más beneficios y mejores políticas vamos a poder tomar desde el Gobierno, todas las áreas”, sostuvo la funcionaria.

El alcance también comenzó a extenderse hacia el interior provincial. Según Casares, cerca de 20 municipios ya se incorporaron y se trabaja en la capacitación de referentes locales para que puedan utilizar la herramienta y acceder a información específica de cada localidad.

“Estamos yendo a diferentes municipios del interior, recorriendo la provincia justamente para capacitar a los técnicos y a las personas asignadas. Ya hay muchos municipios, estamos hablando de casi 20, que se subieron y que van a poder tener información de cada localidad”, destacó.