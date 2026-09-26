El peronismo salteño busca unidad: Kosiner no descarta un acuerdo con Leavy

Pablo Kosiner dejó abierta la posibilidad de un entendimiento político con Sergio Leavy y otros sectores del peronismo salteño de cara a 2027, aunque condicionó cualquier acuerdo a la construcción de una alternativa común y a un “sinceramiento” entre los distintos espacios.

Consultado en Vale Todo por Aries sobre las declaraciones de Leavy en Cara a Cara y una eventual nueva candidatura a gobernador, Kosiner sostuvo que su sector no pondrá restricciones al diálogo.

“Nunca nos vamos a negar a dialogar con todos aquellos que coincidan en que es necesario construir una alternativa política en Salta y a nivel nacional”, afirmó.

El dirigente recordó que ya habían intentado una construcción conjunta en el proceso electoral anterior y consideró que la división opositora terminó beneficiando a La Libertad Avanza.

Para una futura unidad, reclamó que las conversaciones tengan “sinceramiento y sinceridad” y que los dirigentes posterguen intereses individuales.

“Hay que dejar de lado cuestiones personales o ambiciones personales para poner una prioridad, que es la construcción de una alternativa política potente y que para los salteños sea creíble”, señaló.

Kosiner extendió esa lógica también al escenario nacional y sostuvo que el peronismo debería dialogar con sus distintos sectores internos.

Mencionó, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Miguel Ángel Pichetto y Sergio Uñac, y defendió la necesidad de mecanismos democráticos para resolver candidaturas cuando no exista consenso.