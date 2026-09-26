La polémica cuenta de Milei: sumó despidos públicos como expansión del empleo

El Presidente sostuvo que la economía creó 520 mil empleos y agregó otros 80 mil por cesantías en el sector público.
Política26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Javier Milei volvió a defender su política económica durante una entrevista con Bloomberg en Nueva York y dejó una frase que generó polémica al hablar sobre empleo.

Consultado por el aumento de la desocupación, afirmó: “La economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y, si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil”

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La información fue recogida por C5N, que señaló que el Presidente utilizó las desvinculaciones estatales dentro de su cálculo sobre la expansión del empleo. Milei también negó que el desempleo haya aumentado “sustancialmente”.

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Cabe recordar que tasa de desocupación se ubica en 7,9%, frente al 5,7% registrado en diciembre de 2023. Milei respondió que el promedio histórico del desempleo argentino es de 9,8%.

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