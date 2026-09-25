Aguirre Astigueta: “El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional es enloquecedor”

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta alertó sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el gobierno nacional.

“Lo primero que me viene a la memoria es que Argentina vuelve a recurrir – de la mano de un gobierno de ultra derecha – a un viejo tema: mezclar la seguridad interior con cuestiones de defensa nacional. Son cosas que están claramente separadas”, señaló el especialista.

Apuntó que esta separación no fue casual ya que puede observarse en toda Latinoamérica luego de los Golpes de Estado producidos en la historia; la jurisprudencia se ha encargado de separar ambos conceptos porque, en efecto, no es lo mismo una cuestión policial que un episodio de política internacional donde las Fuerzas Armadas tienen facultades para intervenir.

“En el proyecto, con el argumento de traer a la memoria nuestro gran dolor sobre Malvinas, aparecen artículos que modifican completamente el sistema. Me parece muy grave”, disparó el abogado, y señaló que la iniciativa libertaria pretende activar a la SIDE y las FFAA utilizando como argumento – uno de ellos, en realidad – que alguna fuerza extranjera puede intervenir en las elecciones del año entrante; “creo que en lo que sí hay un consenso democrático es en no mezclar seguridad interior con las Fuerzas Armadas”, completó.

Para Aguirre Astigueta es grave también que el gobierno nacional pretenda incluir todos estos temas en una ley ómnibus con más de un centenar de artículos.

“Lo llamativo es que el proyecto establece como si estuviésemos en guerra o en cercanías de un conflicto, incluso habla de economía de seguridad nacional, una ensalada. Ahora es Reino Unido, pero después puede ser un país latinoamericano”, sostuvo el especialista, y finalizó: “No se debe mezclar, terrorismo, narcotráfico, economía; es algo enloquecedor lo que plantea el presidente, espero que el Congreso esté a la altura y no lo deje pasar”.