Salió de Orán un tour de compras con mercadería de contrabando valuada en $175 millones

Gendarmería interceptó el colectivo en La Rioja. Llevaba 215 bultos sin aval aduanero y tenía como destino Mendoza.
Judiciales26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Un colectivo de pasajeros que había partido desde Orán, Salta, fue interceptado por Gendarmería Nacional en La Rioja con mercadería de contrabando valuada en $175 millones.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial N° 5, a la altura del barrio Parque Industrial, donde efectivos del Escuadrón 58 “La Rioja” controlaron el vehículo que tenía como destino final la provincia de Mendoza. 

Durante la inspección, los gendarmes detectaron 215 bultos con artículos de tienda, juguetes, productos de bazar y electrodomésticos que eran trasladados sin la documentación aduanera correspondiente. 

Figura-9-Area-de-ingreso-del-hospital-San-Vicente-de-Paul-en-Oran-provincia-de-SaltaMurió el hombre que había sido quemado tras una discusión en Orán

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), delegación La Rioja, intervino en el procedimiento y estableció que el valor de la mercadería ascendía a $175.000.000.

En el marco del mismo operativo, Gendarmería inspeccionó otros tres ómnibus y secuestró 83 paquetes con 22 kilos 600 gramos de hojas de coca en estado natural

Los involucrados fueron identificados y se labraron las actuaciones correspondientes.

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