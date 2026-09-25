Zonas Frías: Salta Capital, Cafayate y San Carlos perderán el subsidio al gas

La reforma del régimen de Zonas Frías aprobada por el Senado modificará el esquema de subsidios al gas y dejará fuera del beneficio automático a millones de usuarios incorporados con la ampliación realizada en 2021.

Según informó Noticias Argentinas, en Salta el cambio alcanzará, entre otras localidades, a Salta Capital, Cafayate y San Carlos, que dejarán de percibir automáticamente la bonificación. El nuevo régimen mantendrá el beneficio general para usuarios de la Patagonia, Malargüe —en Mendoza— y la región de la Puna.

La modificación tendrá impacto sobre unos 3,35 millones de usuarios en todo el país. Hasta ahora, el régimen ampliado alcanzaba aproximadamente a cuatro millones de hogares distribuidos en distintas provincias.

El recorte también afectará a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Tucumán. En el norte, la nota señala que el beneficio continuará en sectores comprendidos dentro de la Puna de Jujuy y Salta.

La nueva normativa contempla, sin embargo, un subsidio focalizado para hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Para acceder deberán acreditar ingresos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales, aunque algunas situaciones particulares permitirán la incorporación por otros criterios.

Entre ellos se encuentran hogares con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares o con un veterano de Malvinas entre sus integrantes. También podrán ser evaluadas familias en las que una persona cuente con Certificado Único de Discapacidad.

Otro cambio estará en la forma de aplicar la bonificación. Hasta ahora, el descuento —de entre 30% y 50%, según la región— se calculaba sobre el total de la factura. Con el nuevo esquema, se aplicará únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas.

El Gobierno estima que la reforma permitirá un ahorro de $272.099 millones, de acuerdo con la información publicada por la agencia.