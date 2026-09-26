Tartagal, Orán y Salta, entre las ciudades más calurosas del país este sábado

El calor volvió a hacerse sentir con fuerza este sábado en el norte salteño. Según el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 12, Tartagal alcanzó los 35,4°C y se ubicó como la tercera localidad más calurosa del país a esa hora.

El registro más alto correspondió a Las Lomitas, Formosa, con 37,4°C, seguida por Resistencia, Chaco, con 35,5°C. Apenas una décima por debajo apareció Tartagal.

Otra localidad salteña también quedó entre las temperaturas más elevadas: San Ramón de la Nueva Orán registró 34,3°C, el mismo valor que Corrientes.

En tanto, Salta capital marcaba 31,1°C al mediodía, con una humedad relativa del 28%.

El ranking del SMN mostraba así una fuerte presencia de localidades del norte argentino entre los puntos más calurosos del país durante las primeras horas de la tarde.