Tartagal, Orán y Salta, entre las ciudades más calurosas del país este sábado

El calor se hizo sentir con fuerza en la provincia y las tres ciudades salteñas quedaron entre las más cálidas del ranking nacional.
 
Salta26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Golpe-de-calor-660x437

El calor volvió a hacerse sentir con fuerza este sábado en el norte salteño. Según el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 12, Tartagal alcanzó los 35,4°C y se ubicó como la tercera localidad más calurosa del país a esa hora.

El registro más alto correspondió a Las Lomitas, Formosa, con 37,4°C, seguida por Resistencia, Chaco, con 35,5°C. Apenas una décima por debajo apareció Tartagal.

el-fuego-consumio-4000-hectareas-foto-adobe-stock-SUAN3ORVGZAKTDU7XJDZHCV76YRiesgo extremo de incendios forestales en Salta Capital, Tartagal y Orán

Otra localidad salteña también quedó entre las temperaturas más elevadas: San Ramón de la Nueva Orán registró 34,3°C, el mismo valor que Corrientes.

RANKIG TEMPERARURAS

En tanto, Salta capital marcaba 31,1°C al mediodía, con una humedad relativa del 28%.

El ranking del SMN mostraba así una fuerte presencia de localidades del norte argentino entre los puntos más calurosos del país durante las primeras horas de la tarde.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail