Bullrich se despega de la ofensiva judicial y rechaza el jury a las juezas por la reforma penal juvenil

En medio de las tensiones que cruzan al oficialismo y a los bloques aliados en el Congreso, la senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias dentro del espacio al rechazar de plano la posibilidad de someter a un juicio político a las juezas que cuestionaron la aplicación de la flamante reforma penal juvenil.

Durante su participación en un congreso anticorrupción, la dirigente fijó una postura de estricto respeto institucional al sostener que, si bien se opone firmemente al criterio adoptado por las magistradas Marta Pascual y Laura De Marinis al frenar la implementación de la ley en la provincia de Buenos Aires y declarar inconstitucional la baja en la edad de imputabilidad, un fallo adverso no constituye una causal válida para activar un proceso de destitución.

La legisladora argumentó que el propio andamiaje judicial cuenta con los mecanismos de revisión correspondientes para corregir el rumbo de este tipo de resoluciones, tal como ocurrió cuando las cámaras de apelaciones revocaron las medidas dictadas por las juezas.

(Con información de Página12)