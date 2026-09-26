Salta propone “viajar a Marte” con realidad virtual, talleres sensoriales y telescopios

Salta prepara una jornada educativa que permitirá a estudiantes experimentar cómo sería una misión a Marte mediante realidad virtual, sonidos, actividades sensoriales y observación astronómica.

La propuesta se realizará en el marco de la Semana Mundial del Espacio y la Semana de la Educación Especial y estará destinada a grupos escolares con estudiantes a partir de los 8 años. Las actividades requerirán inscripción previa porque tendrán cupos y horarios organizados.

Uno de los ejes será una Misión Análoga a Marte, diseñada para recrear desde la Tierra algunas de las condiciones y desafíos que pueden presentarse durante una misión espacial.

Los participantes podrán realizar la experiencia mediante realidad virtual y comandos por orden sonora, poniendo a prueba habilidades como comunicación, atención y trabajo en equipo.

La jornada incluirá además talleres sensoriales sobre planetas y suelos extraterrestres, una actividad de dibujo sonoro a ciegas y una experiencia de planetario para abordar contenidos científicos a través de distintas formas de percepción.

También habrá una videocharla y experiencias vinculadas con la exploración espacial a cargo del divulgador Sebastián Musso.

Observación con telescopios abierta a todos

Más allá de las actividades destinadas a escuelas, habrá una observación astronómica con telescopios libre y gratuita, que no requerirá inscripción previa y estará abierta a toda la comunidad.

Las escuelas y docentes interesados deberán inscribirse por correo electrónico indicando los datos del referente, cantidad de estudiantes y rango de edad. Luego, desde el proyecto Misión Análoga Salta se comunicarán para coordinar la participación.