Guillermo Wilde, Premio Konex 2026: advirtió una “sangría” del sistema científico

El doctor en Antropología Guillermo Wilde, distinguido con el Premio Konex 2026 en Ciencias Antropológicas, advirtió que el sistema científico argentino atraviesa una crisis profunda por la falta de financiamiento, la pérdida salarial y la salida de investigadores.

“La situación es bastante catastrófica en términos de financiación del sistema científico a nivel país”, sostuvo en diálogo con Vale Todo por Aries.

Wilde señaló que el impacto se siente especialmente entre los investigadores más jóvenes. “Hay efectivamente una sangría del sistema, sobre todo por donde más débil está el sistema, que son los jóvenes”, explicó. Mencionó casos de personas que esperan ingresar a la carrera del CONICET desde 2022 y otras que terminaron por buscar oportunidades fuera del país.

“Sobrevivimos a pulmón, con salarios totalmente devaluados”, resumió.

El investigador sostuvo que la falta de recursos ya repercute directamente sobre los grupos de trabajo. “Los equipos y proyectos se desmantelan”, advirtió, aunque aclaró que el problema excede lo económico: “El problema acá es de orden moral”, planteó al cuestionar las descalificaciones públicas contra científicos y las acusaciones de ser “ñoquis” o “terroristas”.

Wilde defendió además el sistema de evaluación del CONICET y recordó que un investigador puede necesitar entre 15 y 20 años de formación antes de competir por un ingreso estable. “Dentro de la estructura del Estado probablemente es el más serio y riguroso de los que existen”, afirmó sobre el organismo.