Comercio para el lunes 28: “Es nuestro día y tiene que ser de descanso”

El Día del Empleado de Comercio, que se conmemora cada 26 de septiembre, será trasladado este año al lunes 28 en Salta. La medida alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y convenios complementarios, y establece una jornada de descanso y no concurrencia.

Ángel Ortiz, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio y concejal capitalino, explicó en Aries que la decisión busca reducir el impacto sobre la actividad comercial y garantizar al mismo tiempo el descanso de los trabajadores.

“El 26 cae sábado y decidimos trasladarlo al lunes 28, que es el día de menor venta. Logísticamente viernes y sábado son los días más importantes para el comercio y el lunes es el de menor impacto”, señaló.

Ortiz indicó además que el sindicato prepara actividades para esa jornada y que se notificará a las empresas para concientizar sobre el cumplimiento de la medida.

“Buscamos que el empleado descanse, así lo dice la ley. Es nuestro día y es nuestro día de descanso”, sostuvo.

La Ley 26.541 establece el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio y le otorga, para los trabajadores alcanzados, los mismos efectos legales que un feriado nacional. Para 2026, FAECYS y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración al lunes 28.

Desde el sindicato remarcaron que pretenden preservar cuatro fechas como jornadas efectivas de descanso: el Día del Empleado de Comercio, Navidad, Año Nuevo y el Día del Trabajador.

Ortiz también trazó un panorama crítico sobre la situación que atraviesa actualmente el sector comercial. “Seguimos con los despidos, con los cierres de las pymes. No aguantan los costos fijos, la luz, el alquiler”, afirmó.

Según planteó, la desaceleración de la inflación que muestran los índices oficiales no siempre se refleja en los gastos cotidianos de los comercios. Mencionó especialmente el costo de la energía, los alquileres y los combustibles, variables que terminan impactando también sobre el traslado y el precio de la mercadería.

“Se dice que hay una inflación baja, pero cuando una pyme tiene que renovar su alquiler no lo ve así”, cuestionó. El dirigente sostuvo que los aumentos de costos obligan a muchos comerciantes a achicar estructuras, trasladarse o directamente cerrar.

“Para el Gobierno los índices son buenos, crece la economía, hay más argentinos con trabajo y el sueldo alcanza. Parece siempre una charla de locos”, expresó Ortiz.

En Salta, la Subsecretaría de Trabajo confirmó oficialmente el traslado de la jornada al lunes 28 y recordó que las empresas alcanzadas deberán cumplir con lo establecido en los acuerdos laborales vigentes.