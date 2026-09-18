Defensa busca reforzar su escudo digital: cuatro empresas compiten por un sistema contra ciberataques

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas avanzó en la compra de una nueva plataforma destinada a detectar y gestionar ciberataques sobre redes, sistemas de comunicaciones e infraestructura vinculada con la Defensa Nacional.

Esta semana se realizó la apertura de ofertas de la Licitación Pública 18/2026, un proceso de alcance nacional para adquirir un sistema centralizado de Seguridad Informática y Gestión de Eventos, conocido como SIEM.

Cuatro empresas presentaron propuestas económicas que van desde los US$3,3 millones hasta los US$3,89 millones.

La oferta más baja correspondió a Dastastar S.A., por US$3,3 millones. Le siguieron Global Gate SRL, con US$3,42 millones; ERICNET S.A., con US$3,80 millones; y ACSYS S.A., con US$3,89 millones.

La apertura de los sobres no implica todavía una adjudicación. Las propuestas deberán atravesar ahora el proceso de evaluación previsto en la contratación.

Para qué servirá

La plataforma permitirá reunir en un mismo sistema las alertas generadas en distintas redes y analizar eventos que puedan representar una amenaza informática.

El objetivo es facilitar la detección de intrusiones, centralizar el monitoreo y mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales ciberataques.

El sistema será adquirido bajo la modalidad “llave en mano”, por lo que la empresa seleccionada deberá entregar una solución integral y preparada para su utilización.

El Boletín Oficial confirmó que la contratación corresponde al proceso 72-0018-LPU26 y tiene como objeto la adquisición de una “plataforma centralizada para las Fuerzas Armadas de seguridad informática y gestión de eventos”.

La incorporación del nuevo sistema se produce además mientras el Comando Conjunto de Ciberdefensa atraviesa un proceso de reorganización y traslado de infraestructura.

Con la licitación, el Estado Mayor Conjunto busca modernizar una herramienta considerada central para el monitoreo de amenazas digitales contra los sistemas utilizados por las Fuerzas Armadas.