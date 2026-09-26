Colapinto chocó con Gasly y los dos Alpine quedaron fuera del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto quedó fuera del Gran Premio de Azerbaiyán después de protagonizar un choque con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, durante el relanzamiento de la carrera en el callejero de Bakú.

Según informó 442 Perfil, el argentino había largado desde la novena posición y se mantuvo durante buena parte de la competencia dentro del top diez, mientras Gasly avanzaba por delante suyo.

Colapinto conservó el noveno lugar durante las primeras vueltas y luego cayó al décimo puesto tras ser superado por Kimi Antonelli. Aun así, continuaba en zona de puntos cuando la carrera cambió a partir de un accidente de Alex Albon.

El piloto de Williams impactó contra el muro en la vuelta 31 y provocó el ingreso del safety car. Tras cinco giros neutralizados, la competencia volvió a ponerse en marcha.

Fue entonces cuando se produjo el incidente entre los dos Alpine. En medio del pelotón, Colapinto y Gasly se tocaron, situación que dejó al argentino en el puesto 17 y al francés en el 18.

El episodio también involucró a Lando Norris, cuyo McLaren quedó dañado tras el choque.

El incidente terminó frustrando una carrera en la que Colapinto había logrado mantenerse durante gran parte de la prueba entre los diez primeros, después de partir desde una buena posición en la grilla.