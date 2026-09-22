Alertan que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta 2027

Las señales tempranas registradas en los termómetros y en los principales corredores comerciales del planeta anticipan un horizonte climático complejo para los centros urbanos, con indicadores que apuntan a que el fenómeno de El Niño podría extender sus efectos más severos hasta principios de 2027.

Investigadores especializados en adaptación urbana advierten que la respuesta institucional frente a este tipo de alteraciones atmosféricas naturales —caracterizadas por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico y profundas alteraciones en los regímenes de precipitaciones globales— suele quedar limitada a la ejecución de obras físicas de mitigación. Sin embargo, reparar diques, limpiar desagües y podar arbolado urbano resulta insuficiente si los planes de contingencia ignoran las profundas brechas socioeconómicas que multiplican el riesgo sobre las comunidades más desprotegidas.

La urgencia de replantear las estrategias de prevención radica en que el deterioro acumulado de la infraestructura histórica deja a vastas regiones expuestas a fallas estructurales de gran escala ante temporales prolongados, tal como evidenciaron recientes colapsos en comunidades del noroeste estadounidense.

La complejidad técnica y los elevados costos presupuestarios que demandan la sustitución o el mantenimiento preventivo de estas redes suelen retrasar las intervenciones necesarias hasta que la emergencia se materializa. A este desafío físico se suma una dimensión humana habitualmente relegada en los presupuestos oficiales, ya que los sectores de bajos ingresos, las personas en situación de calle, los adultos mayores y quienes poseen movilidad reducida enfrentan barreras estructurales infranqueables para evacuar, acceder a suministros esenciales o recuperarse tras el paso de un desastre.

Frente a este escenario de vulnerabilidad cruzada, diversas administraciones locales han comenzado a ensayar modelos de respuesta integral mediante simulacros interagenciales y mesas de trabajo coordinadas entre cuerpos de bomberos, áreas de ingeniería y servicios sociales. La anticipación institucional y la difusión temprana de alertas meteorológicas figuran entre las herramientas indispensables para mitigar el impacto en zonas ribereñas y laderas inestables.

No obstante, los especialistas coinciden en que la verdadera resiliencia urbana exige trascender la coyuntura estacional, tejiendo redes de asistencia continua que articulen la gestión de emergencias con políticas habitacionales y de salud pública capaces de blindar a los eslabones más frágiles de la sociedad.

(Con información de Infobae)