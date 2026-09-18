Inteligencia artificial: el debate ya no es solo cuánto puede hacer, sino quién responde cuando falla

Los principales referentes de la inteligencia artificial comenzaron a reclamar mayores regulaciones sobre el desarrollo de los modelos, una situación que abrió un debate sobre los riesgos tecnológicos, los intereses económicos de las grandes empresas y la responsabilidad detrás de sistemas que pueden presentar comportamientos defectuosos.

El especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga explicó que el debate tomó fuerza después de que líderes de algunas de las compañías más importantes del sector coincidieran en que el actual esquema, donde las propias empresas deciden cuándo lanzar nuevas tecnologías, ya no resulta suficiente.

Según señaló, una de las interpretaciones sostiene que existe una preocupación auténtica por la velocidad con la que avanzan estos sistemas.

Pero existe otra mirada: que las compañías que actualmente dominan el mercado impulsen regulaciones que terminen dificultando el crecimiento de futuros competidores.

“Ahora quieren regular cuando ustedes manejan el mercado”, resumió al describir esa postura.

Del miedo a la superinteligencia a las fallas concretas

Sagárnaga destacó una tercera interpretación que comenzó a ganar terreno: dejar de concentrar toda la discusión en una inteligencia artificial capaz de escapar del control humano y empezar a mirar problemas mucho más concretos.

Entre ellos mencionó sistemas mal entrenados, información incorrectamente etiquetada, fallas de supervisión y posibles negligencias por parte de las empresas desarrolladoras.

El especialista sostuvo que presentar estos episodios como si “la inteligencia artificial hubiera decidido actuar sola” puede ocultar las decisiones humanas que existen detrás de la tecnología.

Desde esa perspectiva, el debate regulatorio cambia.

Si el problema se presenta como una inteligencia artificial todopoderosa que amenaza a la humanidad, la discusión puede volverse abstracta. En cambio, si se analizan sistemas defectuosos, responsabilidades empresariales y mecanismos insuficientes de control, aparecen cuestiones concretas que podrían ser reguladas.

Una carrera tecnológica y económica

Sagárnaga también señaló que las grandes empresas de inteligencia artificial están inmersas en una competencia que requiere inversiones cada vez mayores y que depende en buena medida de expectativas sobre ganancias futuras.

A eso se suma un escenario político internacional en el que Estados Unidos y China compiten por el liderazgo tecnológico.

Para el especialista, estos factores obligan a mirar la inteligencia artificial más allá de sus capacidades técnicas.

“La inteligencia artificial está en manos de humanos que tienen sus intereses y están inmersos en contextos políticos”, planteó.

El desafío, sostuvo, es evitar relatos que presenten a estos sistemas como actores independientes y comenzar a discutir quién los desarrolla, cómo se los entrena, bajo qué controles funcionan y quién debe asumir responsabilidades cuando fallan.