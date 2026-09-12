Lenguas que resisten: el norte argentino, entre las regiones más diversas del mundo

“Salta, el noroeste argentino, es una de las zonas con mayor diversidad lingüística del mundo”. La definición pertenece al antropólogo salteño Guillermo Wilde, reciente ganador del Premio Konex 2026 en Ciencias Antropológicas, quien destacó en Vale Todo por Aries la enorme riqueza cultural que todavía conservan las comunidades indígenas del norte.

Wilde puso un dato concreto sobre esa diversidad: “Solo en la región del Chaco se hablan alrededor de diez lenguas indígenas muy distintas entre sí”. Según explicó, su supervivencia después de siglos no puede entenderse únicamente como la conservación de una forma de comunicación.

“No es solamente transmisión de la lengua, sino que es también transmisión de saberes, de conocimiento”, señaló.

Para el investigador, esos conocimientos están profundamente arraigados en las comunidades y “son parte fundamental de la identidad de los pueblos”.

Parte de su trabajo académico se concentra precisamente en reconstruir esos procesos históricos. Wilde investigó documentos de las misiones jesuíticas guaraníes, incluidos textos escritos en lengua guaraní por las propias poblaciones indígenas. “Encontrás desde documentos muy políticos de administración de pueblos de indios hasta tratados devocionales y teológicos en la lengua indígena”, explicó.